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تهم رئيسية تواجه 44 متورطا فى الانضمام لداعش.. تعرف عليها

الأحد، 28 أبريل 2019 12:00 ص
تهم رئيسية تواجه 44 متورطا فى الانضمام لداعش.. تعرف عليها داعش الارهابية - ارشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تستمع الدائرة 30 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، فى 26 مايو المقبل، لأقوال الشهود فى محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادى أسوان، بتهمة الانضمام لداعش، توجد مجموعة من التهم عقوبتها هى الأشد على المتهمين منها.

 

1 ـ حيازة أسلحة وذخيرة

قالت النيابة العامة فى أمر الإحالة: إن المتهمثين الأول والثالث والأربعين والأخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحا ناريا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

 

2 ـ الانضمام لجماعة إرهابية

يواجه المتهمون من الأول وحتى السابع تولى قيادة فى جماعة أسست على خلاف احكام والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد فى حال الانضمام وقد تصل للمؤبد أو الإعدام فى حالى تولى قيادة جماعة إرهابية.

 

3 ـ تمويل الإرهاب

يواجه المتهمون الأول، 3، 8، 9، ومن الثالث عشر حتى السادس عشر والثامن، 20، ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين، و43، 44 والثالث والأربعين أرتكاب جرائم تمويل الإرهاب، بـأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، وتصل عقوبة التمويل للسجن المؤبد.


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