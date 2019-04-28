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تعرف على الطرق القانونية للحصول على الميراث × 5 خطوات

الأحد، 28 أبريل 2019 03:30 ص
تعرف على الطرق القانونية للحصول على الميراث × 5 خطوات قضايا الميراث - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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حدد قانون المواريث رقم 77 لعام 1943 عقوبة كل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وهى "السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه".

 

ويوضح "اليوم السابع" الخطوات التى يجب إتباعها للحصول على الميراث عبر الإجراءات القانونية، وهى:

 

1- القيام بإعلام وراثة أمام محكمة الأحوال الشخصية قسم المواريث بالبطاقة الشخصية، برفقة محامٍ وأحد الأقارب للتأكيد على أحقيتها فى الميراث.

2- تحرير محضر فى القسم بالميراث المأخوذ عبر توكيل للمحامى يتضمن تفاصيل دقيقة عن الميراث من أراضٍ وعقارات وأموال لمنع التلاعب فى حقها من الميراث.

3 - فى حالة الرفض تقوم النيابة العامة باستدعاء الأطراف الرافضة لمنح الميراث، ويتم الحكم بالتمكين لصالح الشاكية.

4 - تذهب الشاكية بقرار التمكين إلى القسم لأخذ قوة أمنية لتنفيذ القرار الصادر بحقها للعودة إلى العقار والأرض الزراعية محل النزاع لتمكين المرأة منها.

5- في حالة رفض تطبيق قرار التمكين يتم سجن المعترضين على منح الميراث 6 أشهر وتنفيذ عقوبة نص القانون بفرض غرامة قدرها 20 ألف جنيه ومنح الميراث إلى الشاكية.


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