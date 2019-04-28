تداول 28 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم الأحد 28 سفينة.
واستقبل ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
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