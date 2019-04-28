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تداول 28 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الأحد، 28 أبريل 2019 02:08 م
تداول 28 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد -ارشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم الأحد 28 سفينة.
 
واستقبل ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.
 
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
 
 

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