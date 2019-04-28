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تأجيل محاكمة بديع و46 آخرين بـ"أحداث قسم شرطة العرب" لجلسة 15يونية

الأحد، 28 أبريل 2019 12:27 م
تأجيل محاكمة بديع و46 آخرين بـ"أحداث قسم شرطة العرب" لجلسة 15يونية المستشار سامي عبد الرحيم-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، لجلسة 15 يونية لتعذر حضور المتهمين ولمرافعة النيابة.
 
وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015، حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
 
 
 
 

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