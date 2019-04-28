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اهتمام اعلامي بلفتة انسانية لأمير الكويت لدى استقبالة ابنة شهيد

الأحد، 28 أبريل 2019 08:08 م
اهتمام اعلامي بلفتة انسانية لأمير الكويت لدى استقبالة ابنة شهيد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير الكويت
كتب مصطفى عنبر
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تداولت وسائل الاعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي في الكويت علي نطاق واسع الفيديو الذي بثته وكالة الانباء الكويتية " كونا " ويتضمن استقبال الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير الكويت   لطفلة كويتية وهو يواسيها عقب استشهاد والدها  بطلق ناري خلال  خدمته  الرسمية .
 
 وأشاد المغردون ووسائل الاعلام  باللمسات الانسانية الحانية وروح الابوة التي اظهرها امير الكويت خلال استقبال الطفلة ووصفوها بأنها دلالة واضحة علي طبيعة تعامل الامير مع ابناء شعبه بصفته اميرا للإنسانية .
 
 وكان الشرطي الكويتي خالد الواوان  قد  لقي  مصرعه بعدما أصيب بطلق ناري في الرأس عن طريق الخطأ  وتم نقله للمستشفي إلا أن الأطباء فشلوا في إنقاذ حياته .
 
 

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