اهتمام اعلامي بلفتة انسانية لأمير الكويت لدى استقبالة ابنة شهيد

كتب مصطفى عنبر

تداولت وسائل الاعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي في الكويت علي نطاق واسع الفيديو الذي بثته وكالة الانباء الكويتية " كونا " ويتضمن استقبال الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير الكويت لطفلة كويتية وهو يواسيها عقب استشهاد والدها بطلق ناري خلال خدمته الرسمية .

وأشاد المغردون ووسائل الاعلام باللمسات الانسانية الحانية وروح الابوة التي اظهرها امير الكويت خلال استقبال الطفلة ووصفوها بأنها دلالة واضحة علي طبيعة تعامل الامير مع ابناء شعبه بصفته اميرا للإنسانية .

وكان الشرطي الكويتي خالد الواوان قد لقي مصرعه بعدما أصيب بطلق ناري في الرأس عن طريق الخطأ وتم نقله للمستشفي إلا أن الأطباء فشلوا في إنقاذ حياته .