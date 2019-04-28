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اليوم.. مرافعة النيابة فى محاكمة بديع ورفاقه بـ"أحداث قسم شرطة العرب"

الأحد، 28 أبريل 2019 01:00 ص
اليوم.. مرافعة النيابة فى محاكمة بديع ورفاقه بـ"أحداث قسم شرطة العرب" المستشار سامى عبد الرحيم
كتب إيهاب المهندس
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تستمع محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، لمرافعة النيابة فى إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب".

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015، حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.


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