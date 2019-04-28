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الوكيل يترشح لرئاسة غرفة تجارة الإسكندرية قبل إغلاق تلقى طلبات المرشحين بساعتين

الأحد، 28 أبريل 2019 03:23 م
الوكيل يترشح لرئاسة غرفة تجارة الإسكندرية قبل إغلاق تلقى طلبات المرشحين بساعتين أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية
كتب إسلام سعيد
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أعلن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، تقدمه بأوراق ترشحه فى انتخابات رئاسة غرفة الإسكندرية التجارية، والمقرر إجراؤها يوم 15 يونيو المقبل.

وقال الوكيل لـ "اليوم السابع"، إنه تقدم للترشح لمنصب رئيس غرفة الإسكندرية، قبل إغلاق باب الترشح بساعتين فقط، لانشغاله خلال الفترة الأخيرة بمعارض سوبر ماركت أهلا رمضان، والذى يتم تنظيمه بتنسيق بين اتحاد الغرف التجارية ووزارة التموين.

ويشغل أحمد الوكيل منصب رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة الإسكندرية حاليا.

وأصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرارا بإجراء انتخاب مجالس إدارات الغرف التجارية للدورة الجديدة 2019 – 2023 وذلك يوم السبت الموافق 15 يونيو المقبل.

وكان القرار الوزارى نص على أنه يحق للشخص الاعتبارى الإدلاء بصوته من خلال ممثله القانونى، وفقاً للبيانات الواردة فى السجل التجارى أو من خلال من يتم تفويضه من الممثل القانونى، مع تقديم هذا التفويض مكتوباً للغرفة التجارية ومختوماً من مكتب السجل التجارى.


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انتخابات الغرف التجارية

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