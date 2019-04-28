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النيابة تأمر بتشريح جثة رضيع بعد العثور عليه داخل صندوق قمامة بالتجمع

الأحد، 28 أبريل 2019 01:28 م
النيابة تأمر بتشريح جثة رضيع بعد العثور عليه داخل صندوق قمامة بالتجمع جثة رضيع - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتشريح جثة طفل عثر عليها داخل صندوق قمامة بالتجمع، والتصريح بدفنه فور إنتهاء التشريح، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
 
البداية بتلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة، بلاغا من حارس عقار أفاد فيه بمشاهدته كلب ينهش جسد طفل من صندوق قمامة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 
من خلال التحريات والتحقيقات تبين أن الطفل، حديث الولادة ألقى به مجهول فى صندوق قمامة للتخلص منه فنهشته الكلاب، وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
 
 
 

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