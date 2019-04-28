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النيابة الإدارية تصدر قرار بترقية المستشار محمد أشرف البنا وكيلاً أول لنيابة الضرائب

الأحد، 28 أبريل 2019 01:32 م
النيابة الإدارية تصدر قرار بترقية المستشار محمد أشرف البنا وكيلاً أول لنيابة الضرائب المستشار محمد أشرف
الشرقية - فتحية الديب
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أصدر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أمانى الرافعى رئيس الهيئة، قرار بترقية المستشار محمد أشرف البنا، إلى درجة وكيل أول النيابة من الفئة الممتازة.

كان المستشار محمد أشرف، قد شغل عدة مناصب كوكيل نيابة بعدد من المحافظات منها الإسماعيلية والقليوبية والشرقية إلى أن شغل منصب وكيل أول النيابة لنيابة الضرائب بالقاهرة، وحقق خلاله فترة عمله فى الإسماعيلية العديد من قضايا إهدار المال العام للدولة، وأصدر قرارات من شأنها مجازاة كل من تسبب فى إهدار المال العام فى وقائع خاصة بالتعليم.

 


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