النيابة الإدارية تصدر قرار بترقية المستشار محمد أشرف البنا وكيلاً أول لنيابة الضرائب

الشرقية - فتحية الديب

أصدر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أمانى الرافعى رئيس الهيئة، قرار بترقية المستشار محمد أشرف البنا، إلى درجة وكيل أول النيابة من الفئة الممتازة.

كان المستشار محمد أشرف، قد شغل عدة مناصب كوكيل نيابة بعدد من المحافظات منها الإسماعيلية والقليوبية والشرقية إلى أن شغل منصب وكيل أول النيابة لنيابة الضرائب بالقاهرة، وحقق خلاله فترة عمله فى الإسماعيلية العديد من قضايا إهدار المال العام للدولة، وأصدر قرارات من شأنها مجازاة كل من تسبب فى إهدار المال العام فى وقائع خاصة بالتعليم.