"الغرف التجارية": الرئيس السيسى قام بجهد كبير لإعادة مصر لمكانتها السياسية

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أكد أحمد الوكيل، رئيس اﻻتحاد العام للغرف التجارية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بجهد كبير لعودة مصر لمكانتها السياسية على الخريطة العالمية ما كان له أثر إيجابي كبير على المصالح الاقتصادية، مشيرا إلى أن مصر ترأس حاليا اتحاد الغرف التجارية للبحر المتوسط واتحاد الغرف التجارية الإفريقية، والذى يضم 18 مليون شركة، وتتولى كذلك نيابة اتحاد الغرف التجارية الإسلامية التي تضم 59 دولة.

وقال الوكيل - في تصريح اليوم الأحد، على هامش تقدمه بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس إداراة الغرفة التجارية بالإسكندرية دورة 2019/ 2023 التي ستجرى في 15 يونيو المقبل- إن أداء الغرفة التجارية بمصر كان بمثابة رسالة إلى العالم أن مصر دولة مستقرة وجاذبة للاستثمار.

وكشف أن الغرفة ستنظم في شهر أكتوبر المقبل مؤتمرا كبيرا عن السياحة غير الشاطئية بالإسكندرية يعقبه مؤتمر عالمي في نوفمبر المقبل بمدينة العلمين أو الإسكندرية عن اللوجستيات.

وأشار إلى العالم يتغير فهناك التجارة الإلكترونية، ويجب أن نستعد للمرحلة القادمة، ولذلك تم إعداد برنامج تنمية بشرية لمنتسبي الغرقة يخدم عملية التجارة والتسويق كما نتعاون مع جامعة الإسكندرية في برنامج لرفع قدرات المصدرين والمستوردين، إضافة إلى شراء برنامج اتحاد التجزئة الأمريكي لزيادة القدرة التنافسية وتسهيل وصول المنتج إلى البائع.

وأوضح الوكيل، إن رئيس الوزراء وافق على إنشاء 18 منطقة لوجستية بـ 18 محافظة لخدمة التجارة والصناعة، مؤكدا أن الغرفة التجارية تقوم بدورها على مر الأجيال بالمساهمة الفعالة في التنمية والنمو وخلق فرص عمل خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي شهد لها العالم كله وساهمت بعد عام 2014 بكل ما تستطيع من مقترحات ورؤى فى إصدار القوانين لإعادة البنية التحتية للاقتصاد والسوق المصري.