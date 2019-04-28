video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 01:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"العمال" يهددون بمقاطعة حملة الانتخابات الأوروبية حال عدم دعم استفتاء جديد

الأحد، 28 أبريل 2019 12:12 م
"العمال" يهددون بمقاطعة حملة الانتخابات الأوروبية حال عدم دعم استفتاء جديد جيريمى كوربين - زعيم حزب العمال البريطانى
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
قالت صحيفة "الأوبزرفر" الريطانية إن نشطاء بارزين في حزب العمال حذروا، زعيم الحزب جيريمي كوربين من أنهم قد يقاطعون حملة الحزب للانتخابات الأوروبية ما لم يدعم استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تتزايد الضغوط على القيادة لدعم تصويت شعبي جديد.
 
وتأتي هذه التحذيرات قبل اجتماع حاسم يوم الثلاثاء للجنة التنفيذية الوطنية العمالية (NEC) في حزب العمال والتي يتقرر فيها صياغة بيان الحزب للانتخابات الأوروبية.
 
وأوضحت الصحيفة أن مسألة ما إذا كان يجب تقديم التزام صريح باستفتاء جديد بشأن أي صفقة خروج لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الحملة المتعلقة بانتخابات البرلمان الأوروبى تسببت في زيادة التوتر عبر الحزب، مع اتهام شخصيات بارزة قريبة من كوربين بمحاولة التراجع عن فكرة التصويت، والتي تتمتع بدعم واضح من معظم أعضاء خزانة الظل.
 
وأشارت "الأوبزرفر" إلى غضب نواب "العمال" بعد تسريب مسودة من مكتب زعيم الحزب تتعلق بخطة الحزب للانتخابات الأوروبية، لكنها لم تشر إلى وجود نية لإجراء أى استفتاء آخر، لافتة إلى أن الاعتراض على المسودة أسفر عن إعادة صياغتها، وفقًا لمصادر كبرى داخل الحزب.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نواب حزب العمال يحثون كوربين على عدم نسف إمكانية التوصل لاتفاق مع الحكومة

"التمرد" الورقة الأخيرة لنواب بريطانيا للتعامل مع البريكست.. تهديدات لرئيسة الحكومة بتمرد 100 عضو من حزب المحافظين بسبب سيناريو الخروج بدون اتفاق.. وكوربين مهدد من نواب حزب العمال لإجبار "ماى" على استفتاء ثانى

حزب العمال

جريمى كوربين

جيريمى كوربين

زعيم حزب العمال

تيريزا ماى

بريكست

استفتاء بريكست




لا تفوتك
تفاصيل أهداف كريستيانو رونالدو الـ600 مع الأندية

تفاصيل أهداف كريستيانو رونالدو الـ600 مع الأندية

الصراع السلفى الصوفى يتجدد.. قيادى بالدعوة السلفية يهاجم الصوفية: متعاطو مخدرات ومناهجهم قائمة على نشر الفسق والضلال.. ومشايخ الطرق يردون: مرتزقة وتكفيريون ويريدون زعزعة العقيدة لينتصروا للفكر الداعشى

الصراع السلفى الصوفى يتجدد.. قيادى بالدعوة السلفية يهاجم الصوفية: متعاطو مخدرات ومناهجهم قائمة على نشر الفسق والضلال.. ومشايخ الطرق يردون: مرتزقة وتكفيريون ويريدون زعزعة العقيدة لينتصروا للفكر الداعشى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة