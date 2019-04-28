"العمال" يهددون بمقاطعة حملة الانتخابات الأوروبية حال عدم دعم استفتاء جديد

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الأوبزرفر" الريطانية إن نشطاء بارزين في حزب العمال حذروا، زعيم الحزب جيريمي كوربين من أنهم قد يقاطعون حملة الحزب للانتخابات الأوروبية ما لم يدعم استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تتزايد الضغوط على القيادة لدعم تصويت شعبي جديد.

وتأتي هذه التحذيرات قبل اجتماع حاسم يوم الثلاثاء للجنة التنفيذية الوطنية العمالية (NEC) في حزب العمال والتي يتقرر فيها صياغة بيان الحزب للانتخابات الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة أن مسألة ما إذا كان يجب تقديم التزام صريح باستفتاء جديد بشأن أي صفقة خروج لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الحملة المتعلقة بانتخابات البرلمان الأوروبى تسببت في زيادة التوتر عبر الحزب، مع اتهام شخصيات بارزة قريبة من كوربين بمحاولة التراجع عن فكرة التصويت، والتي تتمتع بدعم واضح من معظم أعضاء خزانة الظل.

وأشارت "الأوبزرفر" إلى غضب نواب "العمال" بعد تسريب مسودة من مكتب زعيم الحزب تتعلق بخطة الحزب للانتخابات الأوروبية، لكنها لم تشر إلى وجود نية لإجراء أى استفتاء آخر، لافتة إلى أن الاعتراض على المسودة أسفر عن إعادة صياغتها، وفقًا لمصادر كبرى داخل الحزب.