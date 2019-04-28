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الأحد، 28 أبريل 2019 08:06 م
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السيطرة على حريق بالقرب من حوش الفرز للسكة الحديد بسوهاج

الأحد، 28 أبريل 2019 06:46 م
السيطرة على حريق بالقرب من حوش الفرز للسكة الحديد بسوهاج السيطرة على حريق بالقرب من حوش الفرز
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء نمشه مدير الإدارة والعميد حسام المصرى وكيل الإدارة، من السيطرة على حريق داخل حرم السكة الحديد على مساحة 500 متر تقريبا بمنطقة حوض الفرز بدائرة قسم أول سوهاج، ونتج عن الحريق إحتراق 15 شجرة نخيل لم ينتج عن الحريق أى اصابات أو تأخر لحركة القطارات على الخطين الطالع والنازل.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بالقرب من شريط السكة الحديد بناحية حوش الفرز الخاص بقطارات البطاعة التابعة لهيئة السكة الحديد.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان بلاغ الحريق وأنتقل اللواء حسن محمود حاكمدار المدرية وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية أن الحريق نشب بأرض ملك هيئة السكة الحديد على مساحة 500 متر تقريبا وأن سبب الحريقةمصدر حرارى بطئ تمت السيطرة على الحريق واخماده ونتج عن المريق احتراق عدد 15 شجرة نخيل دون حدوث إصابات بشرية .

تم الإنتهاء من عملية التبريد ومنع الحريق من الوصول إلى المساكن المجاورة وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 
السيطرة على حريق بالقرب من حوش الفرز (2)
 
 
 
 
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السيطرة على حريق بالقرب من حوش الفرز (6)
 
 
 
 
السيطرة على حريق بالقرب من حوش الفرز (9)
السيطرة على حريق بالقرب من حوش الفرز (10)
 

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