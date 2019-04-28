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الأحد، 28 أبريل 2019 05:19 ص
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الرئيس الفنزويلى يشيد بخروج بلاده من منظمة الدول الأمريكية

الأحد، 28 أبريل 2019 05:06 ص
الرئيس الفنزويلى يشيد بخروج بلاده من منظمة الدول الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
أ ش أ
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أشاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم،الأحد، بخروج بلاده من منظمة الدول الأمريكية التي تعتبرها كاراكاس ممثلة لمصالح الولايات المتحدة.

 

وقال مادورو - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "الشعب الجسور يحتشد للاحتفال بانسحابنا النهائي من منظمة الدول الأمريكية". واستطرد قائلا:" فنزويلا حرة ومستقلة".

 

وكانت الحكومة الفنزويلية قد أعلنت - قبل عامين - عزمها على الانسحاب من هذه المنظمة التي تتهمها بالمشاركة في "حملة لزعزعة الاستقرار في البلاد لصالح المعارضة".

 

وتجمع آلاف الأشخاص من أنصار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في العاصمة كاراكاس للاحتفال بخروج بلادهم من منظمة الدول الأمريكية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.

 

جدير بالذكر أن فنزويلا شهدت - خلال الشهرين الماضيين - أزمة سياسية حادة بعد أن نصب جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بدعم من واشنطن، وذلك في ضوء الاحتجاجات ضد الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو .

 


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