video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 02:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الحظر الأمريكى على نفط فنزويلا يدخل حيز التنفيذ

الأحد، 28 أبريل 2019 02:18 م
الحظر الأمريكى على نفط فنزويلا يدخل حيز التنفيذ مادورو
واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق

دخل الحظر الأمريكى على النفط الفنزويلى حيز التنفيذ، اليوم الأحد، حيث يمنع الحظر كل الشركات الأمريكية شراء النفط من "شركة النفط الوطنية" فى فنزويلا أو من إحدى الشركات التابعة لها.

كما يمنع الحظر أيضًا -حسبما ذكرت قناة (الحرة) الإخبارية- كل كيان أجنبى من استخدام النظام المصرفى الأمريكى للتزود بالذهب الفنزويلى الأسود، وذلك فى مسعى لدفع الرئيس نيكولاس مادورو نحو الخروج من الحكم عبر استهداف دعامة الاقتصاد.

ويعد هذا الإجراء واحدًا من الإجراءات التى أعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للإطاحة بالحكومة الفنزويلية لصالح المعارض خوان غوايدو الذى أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة وتعترف به نحو 50 دولة، بينهم غالبية دول أمريكا اللاتينية.

ووضعت واشنطن الجمعة الماضية، وزير خارجية فنزويلا خورخى أرييسا خارج النظام المالى الدولى "يعمل بالدولار الأمريكي"، وجمدت وزارة الخزانة الأمريكية أى أصول قد يمتلكها فى الولايات المتحدة، كما أنها وضعت الدبلوماسى الفنزويلى على لائحتها السوداء للعقوبات المالية.

وصدرت فنزويلا نهاية 2018 نصف مليون برميل نفط يوميًا إلى الولايات المتحدة، وكانت نسبة ثلاثة أرباع عائداتها النفطية تأتى من أمريكيين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فنزويلا تطلق سراح مواطن أمريكى معتقل لديها منذ 2014

موسكو تدعو واشنطن لوقف سياسة الابتزاز وتأجيج التوتر فى فنزويلا

فنزويلا

النفط الفنزويلى

نفط فنزويلا

ازمه فنزويلا

امريكا




لا تفوتك
مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

مخاوف أجيرى قبل بطولة أمم افريقيا.. تجهيز أحمد حجازى بعد شفائه من الإصابة.. هجوم الجماهير على عبد الله السعيد.. إرهاق اللاعبين بسبب الموسم الاستثنائى.. قلة الخبرة.. والضغوط الجماهيرية باستاد القاهرة

مخاوف أجيرى قبل بطولة أمم افريقيا.. تجهيز أحمد حجازى بعد شفائه من الإصابة.. هجوم الجماهير على عبد الله السعيد.. إرهاق اللاعبين بسبب الموسم الاستثنائى.. قلة الخبرة.. والضغوط الجماهيرية باستاد القاهرة

انتخابات إسبانية بتداعيات أوروبية.. الناخبون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان.. مخاوف من صعود اليمين المتطرف مع تزايد شعبية حزب "فوكس".. الوضع الاقتصادى والبطالة وكتالونيا قضايا تحسم السباق

انتخابات إسبانية بتداعيات أوروبية.. الناخبون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان.. مخاوف من صعود اليمين المتطرف مع تزايد شعبية حزب "فوكس".. الوضع الاقتصادى والبطالة وكتالونيا قضايا تحسم السباق

الزمالك يواجه النجم فى موقعة تأمين نصف مشوار نهائى الكونفدرالية

الزمالك يواجه النجم فى موقعة تأمين نصف مشوار نهائى الكونفدرالية

عشان عينيكى هى مرايتك.. 10 نصائح لمكياج عيون جذابة ومختلفة

عشان عينيكى هى مرايتك.. 10 نصائح لمكياج عيون جذابة ومختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة