الحظر الأمريكى على نفط فنزويلا يدخل حيز التنفيذ

واشنطن (أ ش أ)

دخل الحظر الأمريكى على النفط الفنزويلى حيز التنفيذ، اليوم الأحد، حيث يمنع الحظر كل الشركات الأمريكية شراء النفط من "شركة النفط الوطنية" فى فنزويلا أو من إحدى الشركات التابعة لها.

كما يمنع الحظر أيضًا -حسبما ذكرت قناة (الحرة) الإخبارية- كل كيان أجنبى من استخدام النظام المصرفى الأمريكى للتزود بالذهب الفنزويلى الأسود، وذلك فى مسعى لدفع الرئيس نيكولاس مادورو نحو الخروج من الحكم عبر استهداف دعامة الاقتصاد.

ويعد هذا الإجراء واحدًا من الإجراءات التى أعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للإطاحة بالحكومة الفنزويلية لصالح المعارض خوان غوايدو الذى أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة وتعترف به نحو 50 دولة، بينهم غالبية دول أمريكا اللاتينية.

ووضعت واشنطن الجمعة الماضية، وزير خارجية فنزويلا خورخى أرييسا خارج النظام المالى الدولى "يعمل بالدولار الأمريكي"، وجمدت وزارة الخزانة الأمريكية أى أصول قد يمتلكها فى الولايات المتحدة، كما أنها وضعت الدبلوماسى الفنزويلى على لائحتها السوداء للعقوبات المالية.

وصدرت فنزويلا نهاية 2018 نصف مليون برميل نفط يوميًا إلى الولايات المتحدة، وكانت نسبة ثلاثة أرباع عائداتها النفطية تأتى من أمريكيين.