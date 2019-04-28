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الجيش اليمنى يسيطر على مديرية باقم بمحافظة صعدة

الأحد، 28 أبريل 2019 10:06 ص
الجيش اليمنى يسيطر على مديرية باقم بمحافظة صعدة الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
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أعلن قائد اللواء الخامس فى الجيش اليمنى العقيد كريم العوضى، السيطرة الكاملة على مديرية باقم بمحافظة صعدة، شمال غرب صنعاء.

وقال العوضى ـ فى تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد، إنه تمت السيطرة بالكامل على مديرية باقم، ونزع كافة الألغام التى زرعتها المليشيات الحوثية فى أراضيها؛ ما سمح للمواطنين العودة إلى ديارهم، وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وفى سياق متصل، أعلن الجيش الوطنى اليمنى إحكام سيطرته، بدعم من طائرات التحالف التى كثفت من غاراتها على مواقع المليشيات الحوثية على مواقع عديدة فى محافظات صعدة، والضالع، وتعز.

وتشهد 8 مديريات فى محافظة صعدة - المعقل الرئيسى للانقلاب - معارك ضارية، إذ يواصل الجيش اليمنى بإسناد جوى وبرى من تحالف دعم الشرعية عزل جبهات المحافظة عن بعضها ودك تحصينات الانقلاب الحوثى.

 


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