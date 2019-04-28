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الجيش السورى يتصدى لهجوم شنه مسلحون بمحافظة حلب

الأحد، 28 أبريل 2019 07:21 م
الجيش السورى يتصدى لهجوم شنه مسلحون بمحافظة حلب جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
دمشق /أ ش أ/
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تصدت قوات الجيش السورى، لمحاولة هجوم شنته فصائل مسلحة بقذائف الهاون على محور مساكن البحوث فى محافظة حلب شمالى البلاد.

وذكرت الوكالة السورية للأنباء (سانا) اليوم الأحد، أن المجموعات الإرهابية المنتشرة فى قرية خلصة غرب حلب اعتدت بقذائف صاروخية عدة اليوم على بلدة الحاضر بريف حلب الجنوبي، وجرى إسعاف عدد من المواطنين أُصِيبوا بجروح متفاوتة، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية فى منازل الأهالى وممتلكاتهم.

وذكرت الوكالة أن مدنيين قُتِلا، وأُصِيب آخرون بجروح فى ريف حلب شمالى سوريا، نتيجة استهداف مجموعات مسلحة بلدة الحاضر بعدد من القذائف الصاروخية أمس.

ونوَّهت الوكالة بأن مجموعات إرهابية تنتشر فى الريف الغربى والجنوبى الغربى لمحافظة حلب، وتقوم بين الحين والآخر بالاعتداء على الأحياء السكنية فى المدينة والقرى والبلدات المجاورة، ما يؤدى إلى سقوط قتلى ووقوع مصابين بين المدنيين.

 


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