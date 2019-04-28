الثلاثاء القادم.. إمبراطور اليابان يتنازل عن العرش لولى العهد

(أ ش أ)

بعد غد الثلاثاء، يتنازل إمبراطور اليابان أكيهيتو عن العرش لابنه الأكبر وولى العهد الأمير ناروهيتو ليصبح الإمبراطور رقم 126 لليابان، ويعد ذلك أول تنازل لإمبراطور يابانى عن العرش منذ مائتى عام، حيث كانت خلافة الإمبراطور تحدث عند وفاته.

ومع تنازل الإمبراطور أكيهيتو عن العرش، سيبدأ عصر جديد فى اليابان، يطلق عليه "ريوا"، والتى تعنى "التناغم الجميل"، ليحل محل العصر الحالى، والذى يطلق عليه "هيسى"، والذى بدأ فى الثامن من يناير عام 1989، وهو اليوم الذى تولى فيه الإمبراطور العرش، وبحسب كتب التاريخ فى اليابان، فإن تاريخ البيت الإمبراطورى اليابانى يعود لأكثر من ألفى عام، وبذلك فإن العائلة الإمبراطورية فى اليابان هى أقدم عائلة ملكية وراثية مستمرة فى العالم إلى اليوم.

ويعتبر هذا التغيير الإمبراطورى حدث تاريخى لليابان، فعلى مدار ثلاثين عامًا، حظى الإمبراطور أكيهيتو وزوجته الإمبراطورة ميتشيكو بشعبية كبيرة واحترام كبير من الشعب الياباني، فدائما ما شاركوا أبناء الشعب أوقات السعادة وساندوهم فى أوقات الحزن والمعاناة، مثلما حدث أثناء كارثة زلزال وتسونامى شرق اليابان الكبير فى عام 2011، وكانوا أيضًا يصلون من أجل سلام العالم، ولذا فإن تنازلهما عن العرش يمثل لحظات عاطفية صعبة على الشعب الياباني، وفى الوقت نفسه، ينتظر الشعب اليابانى بحماس بداية حقبة جديدة مع الإمبراطور الجديد.

وستقام مراسم التغيير الإمبراطورى فى اليابان وفقًا للتقاليد التاريخية المتوارثة للبيت الإمبراطوري، ففى الثلاثين من أبريل الجارى ستكون هناك مراسم للإعلان عن التنازل للشعب، وفيها يستقبل الإمبراطور ممثلى الشعب لآخر مرة قبل التنازل، وفى الأول من مايو 2019، ستكون هناك مراسم لتوريث "الريجاليا"، وهى السيف الإمبراطورى والجوهرة الإمبراطورية، وهى كنوز تورث مع العرش، وكذلك أختام الدولة والأختام الإمبراطورية، كدليل على تولى الإمبراطور الجديد العرش، وستقام أيضًا فى نفس اليوم مراسم للإمبراطور الجديد لاستقبال ممثلى الشعب لأول مرة بعد توليه العرش.

وبدايةً من 22 أكتوبر 2019، ستكون هناك سلسلة من المراسم، منها حفل إعلان التنصيب وتلقى التهانى من ممثلين من داخل اليابان ومن جميع أنحاء العالم، ومراسم إظهار الإمبراطور الجديد للشعب ( حيث يظهر الإمبراطور الجديد أمام الشعب من خلال موكب) بعد التنصيب وتلقى تهانيهم وتمنياتهم الطيبة، بالإضافة إلى ذلك ستُقام مجموعة من المآدب الرسمية للاحتفال بالتنصيب وتلقى تهنئة الضيوف فى القصر الإمبراطورى فى أيام 31،29،25،22 أكتوبر، فى حين ستعقد المأدبة الرسمية لرؤساء الدول الأجنبية، والعائلات الملكية، ورؤساء الوزراء وغيرهم من ممثلى الدول الأجنبية فى 23 أكتوبر.

وكان الإمبراطور الجديد قد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء زيارة الرئيس الرسمية الأخيرة لليابان بداية من أواخر شهر فبراير وحتى بداية شهر مارس عام 2016 .

ولد الإمبراطور الجديد ولى عهد اليابان الحالى، ناروهيتو شِنّو، فى 23 فبراير 1960، وهو الابن الأكبر للإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو.

ومع هذا التغيير الإمبراطورى الكبير، سيبدأ اليابانيون فصلًا جديدًا من تاريخهم مع إمبراطور جديد، يتطلعون معه إلى المستقبل بمزيد من التفاؤل ويأملون فى السلام والازدهار للعالم بأسره.