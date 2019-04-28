video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 03:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الإنتهاء من فحص 157027 شخص في مبادرة 100 مليون صحة بالوادي الجديد

الأحد، 28 أبريل 2019 02:17 م
الإنتهاء من فحص 157027 شخص في مبادرة 100 مليون صحة بالوادي الجديد جانب من المبادرة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق
 
 
 
 

أعلنت الدكتورة السيدة على مشرف، وكيلة وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن انتهاء المديرية من فحص 157027 مواطنا فى مبادرة 100 مليون صحة بنهاية يوم 27 أبريل 2019.

 

وأكدت مشرف، تحقيق نسبة 74% من المستهدف تحقيق منذ بدء الحملة يوم الجمعة 1 مارس الماضي، وحتى نهاية اليوم 27 أبريل الجارى، والذى جرى مسح 177 مواطنًا فى اليوم التاسع والخمسين فقط من المبادرة.

 

وأضافت مشرف، أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

 

وأشارت مشرف، إلى بدء فحص اللاجئين والأجانب المقيمين على أرض المحافظة، ضد فيروس سى فقط اعتبارًا من يوم السبت 13 أبريل الجارى وحتى نهاية الحملة بنهاية الشهر الجارى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إعفاء مدير مستشفى الزقازيق العام من منصبه.. وبدء فحص الأجانب ضمن 100 صحة

الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

مخاوف أجيرى قبل بطولة أمم افريقيا.. تجهيز أحمد حجازى بعد شفائه من الإصابة.. هجوم الجماهير على عبد الله السعيد.. إرهاق اللاعبين بسبب الموسم الاستثنائى.. قلة الخبرة.. والضغوط الجماهيرية باستاد القاهرة

مخاوف أجيرى قبل بطولة أمم افريقيا.. تجهيز أحمد حجازى بعد شفائه من الإصابة.. هجوم الجماهير على عبد الله السعيد.. إرهاق اللاعبين بسبب الموسم الاستثنائى.. قلة الخبرة.. والضغوط الجماهيرية باستاد القاهرة

انتخابات إسبانية بتداعيات أوروبية.. الناخبون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان.. مخاوف من صعود اليمين المتطرف مع تزايد شعبية حزب "فوكس".. الوضع الاقتصادى والبطالة وكتالونيا قضايا تحسم السباق

انتخابات إسبانية بتداعيات أوروبية.. الناخبون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان.. مخاوف من صعود اليمين المتطرف مع تزايد شعبية حزب "فوكس".. الوضع الاقتصادى والبطالة وكتالونيا قضايا تحسم السباق

الزمالك يواجه النجم فى موقعة تأمين نصف مشوار نهائى الكونفدرالية

الزمالك يواجه النجم فى موقعة تأمين نصف مشوار نهائى الكونفدرالية

عشان عينيكى هى مرايتك.. 10 نصائح لمكياج عيون جذابة ومختلفة

عشان عينيكى هى مرايتك.. 10 نصائح لمكياج عيون جذابة ومختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة