الإنتهاء من فحص 157027 شخص في مبادرة 100 مليون صحة بالوادي الجديد

أعلنت الدكتورة السيدة على مشرف، وكيلة وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن انتهاء المديرية من فحص 157027 مواطنا فى مبادرة 100 مليون صحة بنهاية يوم 27 أبريل 2019.

وأكدت مشرف، تحقيق نسبة 74% من المستهدف تحقيق منذ بدء الحملة يوم الجمعة 1 مارس الماضي، وحتى نهاية اليوم 27 أبريل الجارى، والذى جرى مسح 177 مواطنًا فى اليوم التاسع والخمسين فقط من المبادرة.

وأضافت مشرف، أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

وأشارت مشرف، إلى بدء فحص اللاجئين والأجانب المقيمين على أرض المحافظة، ضد فيروس سى فقط اعتبارًا من يوم السبت 13 أبريل الجارى وحتى نهاية الحملة بنهاية الشهر الجارى.