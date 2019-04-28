الإسكان توقع اتفاقية مع بنوك صينية لتمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

كتب أحمد حسن

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعاصمة الصينية بكين، توقيع اتفاقية القرض الخاص بالدفعة الأولى من أصل 3 دفعات، لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع بقياده بنك ICBC.



وأوضح وزير الإسكان أن قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ حوالي 834 مليون دولار تقريبا، من إجمالى 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، وتغطى الدفعة الأولى تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة الارتفاع، تضم (برجين إداريين، و5 أبراج سكنية)، تطل على الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، بارتفاعات تصل إلى 206 أمتار (51 طابقا)، بمساحة بنائية تبلغ 600 ألف م2، مشيرا إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.





وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى للمشروع، أضاف الوزير: تم صب القواعد الخرسانية العادية والمسلحة "اللبشة" للبرج الأيقوني (بارتفاع 5 أمتار)، وباقى الأبراج، وجارٍ الانتهاء من أعمال الأساسات (قواعد وخوازيق) لباقي الأبراج، وكذا الأعمال الخاصة بالمكاتب الدائمة للمالك ومكتب الإشراف على التنفيذ.



وقال الدكتور عاصم الجزار، تم البدء فى تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في شهر مايو 2018، حيث تم البدء فى أعمال التصميم، وتجهيزات الموقع، وإزالة المخلفات، وتسوية الموقع، وجسات التربة، والحفر، والأعمال الإنشائية، والأعمال الهيكلية للأرضيات، مؤكدا أن المقاول الدولى للمشروع، يتولى تنفيذ جميع الأعمال بالمشروع وفقاً للمعايير الدولية، حيث تهدف وزارة الإسكان، ومقاول المشروع، إلى تحقيق التميز في صناعة البناء من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة في بناء الأبراج، وتوطينها بالسوق المحلية، لتحقيق خطة الحكومة فى 30 يونيو 2020.



تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سبق أن شهد مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكبر عملية صب للخرسانة المسلحة فى تاريخ مصر، حيث تم صب نحو 18500 م3 بأساسات البرج الأيقونى، وهو أطول برج فى أفريقيا بارتفاع 385 متراً، بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وزير الإسكان يشهد توقيع اتفاقية توقيع لتمويل حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية



وزير الإسكان يشهد توقيع اتفاقية توقيع لتمويل حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية



وزير الإسكان يشهد توقيع اتفاقية توقيع لتمويل حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية



وزير الإسكان يشهد توقيع اتفاقية توقيع لتمويل حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية



وزير الإسكان يشهد توقيع اتفاقية توقيع لتمويل حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية



