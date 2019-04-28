الأرصاد: طقس شم النسيم معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 32 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين شم النسيم، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة وسيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي بعض المناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة.