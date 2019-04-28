افتتاح سوبر ماركت أهلا رمضان بأبوقرقاص بالمنيا

افتتح العقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان"، اليوم الأحد، بطريق مصر أسوان الزراعى بالمنيا، ويقام فى الفترة من 27 أبريل، حتى 17 مايو، بالتعاون مع إدارة تموين أبو قرقاص ويهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر خلال الشهر الكريم والحد من الغلاء وتقديم منتجات غذائية ذات جوده عالية وبأسعار تنافسية أقل من السوق.

أكد رئيس المركز، أن العمل على توفير كل السلع بالأسعار المناسبة ومحاربة الغلاء هو الأولوية القصوى لدى الحكومة خلال ألفترة الحالية، من أجل تحقيق الرخاء والعمل على توفير كافة السلع للمواطنين والتفاعل معهم وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

وأشار مدير إدارة تموين أبو قرقاص، إلى أن المعرض يضم السلع التموينية والمواد الغذائية من اللحوم والدواجن المجمدة، ومستلزمات شهر رمضان من الياميش والعطارة والسكر، والزيت، والأرز، والمكرونة، والفول.

و من جانب آخر، ضبطت اليوم مديرية الطب البيطرى فى المنيا بالتنسيق مع مباحث التموين 330 كيلو فسيخ فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمى، بمركز سمالوط شمال المحافظة قبل طرحه بالأسواق فى أعياد الربيع وشم النسيم.

كان اللواء مجدى عامر مدير الأمن قد تلقى إخطارا من العميد مجدى سالم مدير المباحث بتمكن مباحث التموين بالتنسيق مع مديريتى الطب البيطرى والتموين من ضبط 330 كيلو فسيخ فاسد داخل أحد المجمعات الاستهلاكية بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا قبل بيعه بالأسواق فى عيد شم النسيم.

وقد شنت مديرية التموين عدة حملات متزامنة فى مراكز وقرى المحافظة لضبط أى سلع أو أسماك مملحة فاسدة منعا لطرحها فى الأسواق خلال أعياد الربيع.