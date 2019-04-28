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افتتاح أعلى نفق طريق سريع فى العالم بمنطقة التبت غربى الصين

الأحد، 28 أبريل 2019 07:00 ص
افتتاح أعلى نفق طريق سريع فى العالم بمنطقة التبت غربى الصين نفق-صورة ارشيفية
أ ش أ
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افتتحت منطقة التبت، ذاتية الحكم، جنوب غربي الصين أعلى نفق طريق سريع في العالم، وذلك على ارتفاع 4750 مترا فوق سطح البحر.

 

وذكرت السلطات في منطقة التبت - في بيان اليوم،الأحد، أن النفق المذكور يضم ممرين ويمتد على طول أكثر من 7ر5 كيلومتر، ويعتبر جزءا من طريق سريع يمتد على طول 400 كيلومتر، يربط بين مدينة (لاسا) عاصمة المنطقة و(نيينغتشي) جنوب شرقي المنطقة.

 

وبدأت أعمال بناء النفق المذكور عام 2015 على جبل "ميلا" عند ارتفاع 5018 مترا، وتم إكمال بنائه منتصف الأسبوع الماضي، ما ساعد على تقصير مسافة 18 كيلومترا بين الجبال إلى 7ر5 كيلومتر فقط.

 

وقال مدير مشروع نفق جبل ميلا "قونغ بين" إن أكثر من عشرة اختراقات تكنولوجية تم تحقيقها أثناء بناء النفق، مثل تحسين دقة المسح للقنوات الجبلية في الظروف الجوية شديدة البرودة والارتفاعات العالية، مشيرا إلى أن الطريق السريع في المنطقة يعتبر قناة مهمة شرقي التبت، ويتوقع أن يسهم في تعزيز التنمية السياحية والصناعية، وجعل حركة المرور أكثر ملاءمة وراحة للسكان.

 


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