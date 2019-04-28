video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إعدام 2 طن فسيخ و رنجة منتهية الصلاحية بالشرقية

الأحد، 28 أبريل 2019 02:43 م
إعدام 2 طن فسيخ و رنجة منتهية الصلاحية بالشرقية فسيخ
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق
 
 
تمكنت مديرية الطب البيطرى بالشرقية من ضبط   84  كجم اسماك و  62 لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم إتخإذ الإجراءات القانونية حيال المخألفة، كما قامت  مديرية  الصحة ضبط وإعدام 2 طن  أسماك (مدخنة ومملحة) وتم اتخإذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأت المخألفة وتحرير عدد 252 محضر حيالها .
 
قامت بشن حملات رقابية وتفتيشية مكبرة على المنشآت الغذائية والمصانع والأسواق بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة والتى أسفرت عن المرور على عدد 205 منشأة غذائية وأخذ العينات اللازمة من المنتجات الغذائية المعروضة بها لتحليلها بمعامل مديرية الصحة والتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية وتم ضبط وإعدام 2 طن  أسماك (مدخنة ومملحة) وتم اتخإذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأت المخألفة وتحرير عدد 252 محضر حيالها.
 
كما   أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى أن مديرية الطب البيطـرى بالشـرقية ( إدارة المجازر وأقسام الصحة العامة بالإدارات البيطرية بالمراكز ) بالاشتراك مع ( لجنة الصحة العامة المشكلة بقرار من معإلى الوزير المحافظ ) شنت حملات بمراكز المحافظة تم من خلالها المرور على  ( 200  ) ( مجل بيع أسماك- مصنع تصنيع أسماك- محل جزارة- مطعم  -  ثلاجة حفظ لحوم -  محل بيع دواجن- شادر بيع لحوم- سوبر ماركت ) وأسفرت عن تحرير ( 13 ) محضر مخألفة و ضبط (  84  كجم ) اسماك و( 62 ) لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى تم تحرير المحاضر وتم إجراء اللازم بخصوص المضبوطات بمعرفة مباحث التموين والرقابة التموينية.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الزراعة تشن حملات رقابية على أسواق الفسيخ والرنجة للتأكد من صلاحيتها

اخبار المحافظات

الشرقيه

اخبار الشرقيه

فسيخ




لا تفوتك
مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

مخاوف أجيرى قبل بطولة أمم افريقيا.. تجهيز أحمد حجازى بعد شفائه من الإصابة.. هجوم الجماهير على عبد الله السعيد.. إرهاق اللاعبين بسبب الموسم الاستثنائى.. قلة الخبرة.. والضغوط الجماهيرية باستاد القاهرة

مخاوف أجيرى قبل بطولة أمم افريقيا.. تجهيز أحمد حجازى بعد شفائه من الإصابة.. هجوم الجماهير على عبد الله السعيد.. إرهاق اللاعبين بسبب الموسم الاستثنائى.. قلة الخبرة.. والضغوط الجماهيرية باستاد القاهرة

انتخابات إسبانية بتداعيات أوروبية.. الناخبون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان.. مخاوف من صعود اليمين المتطرف مع تزايد شعبية حزب "فوكس".. الوضع الاقتصادى والبطالة وكتالونيا قضايا تحسم السباق

انتخابات إسبانية بتداعيات أوروبية.. الناخبون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان.. مخاوف من صعود اليمين المتطرف مع تزايد شعبية حزب "فوكس".. الوضع الاقتصادى والبطالة وكتالونيا قضايا تحسم السباق

الزمالك يواجه النجم فى موقعة تأمين نصف مشوار نهائى الكونفدرالية

الزمالك يواجه النجم فى موقعة تأمين نصف مشوار نهائى الكونفدرالية

عشان عينيكى هى مرايتك.. 10 نصائح لمكياج عيون جذابة ومختلفة

عشان عينيكى هى مرايتك.. 10 نصائح لمكياج عيون جذابة ومختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة