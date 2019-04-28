إعدام 2 طن فسيخ و رنجة منتهية الصلاحية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالشرقية من ضبط 84 كجم اسماك و 62 لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم إتخإذ الإجراءات القانونية حيال المخألفة، كما قامت مديرية الصحة ضبط وإعدام 2 طن أسماك (مدخنة ومملحة) وتم اتخإذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأت المخألفة وتحرير عدد 252 محضر حيالها .

قامت بشن حملات رقابية وتفتيشية مكبرة على المنشآت الغذائية والمصانع والأسواق بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة والتى أسفرت عن المرور على عدد 205 منشأة غذائية وأخذ العينات اللازمة من المنتجات الغذائية المعروضة بها لتحليلها بمعامل مديرية الصحة والتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية وتم ضبط وإعدام 2 طن أسماك (مدخنة ومملحة) وتم اتخإذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأت المخألفة وتحرير عدد 252 محضر حيالها.

كما أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى أن مديرية الطب البيطـرى بالشـرقية ( إدارة المجازر وأقسام الصحة العامة بالإدارات البيطرية بالمراكز ) بالاشتراك مع ( لجنة الصحة العامة المشكلة بقرار من معإلى الوزير المحافظ ) شنت حملات بمراكز المحافظة تم من خلالها المرور على ( 200 ) ( مجل بيع أسماك- مصنع تصنيع أسماك- محل جزارة- مطعم - ثلاجة حفظ لحوم - محل بيع دواجن- شادر بيع لحوم- سوبر ماركت ) وأسفرت عن تحرير ( 13 ) محضر مخألفة و ضبط ( 84 كجم ) اسماك و( 62 ) لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى تم تحرير المحاضر وتم إجراء اللازم بخصوص المضبوطات بمعرفة مباحث التموين والرقابة التموينية.