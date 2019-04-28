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الأحد، 28 أبريل 2019 07:20 م
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إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بالمنيا

الأحد، 28 أبريل 2019 06:53 م
إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بالمنيا إسعاف - أرشيفية
كتب فريق المحافظات
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أصيب 7 أشخاص من أسرة واحد بينهم طفل إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الجيش بالقرب من بوابة بنى سويف.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا إخطارا يفيد انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى، على الفور انتقلت 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى وهم "رضا شعيا سلامة 44 عاما، ونجله جوزفينا 13 عاما، وكيرلس جرجس إشعيا 32 عاما، ونجلته مانيلا، رضيعة، عام ونصف مصابة بجروح وكدمات دميانة" 3 أعوام، ومحبة مكرم يعقوب 35 عاما وتهانى بشرى زكى 40 عاما، وجميعهم مقيمون بمحافظة المنيا.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُبلغت النيابة لمباشرة التحقيق.

 
 
 

 

 


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