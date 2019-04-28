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أمن الجيزة يواصل حملات ضبط الخارجين على القانون بأنحاء المحافظة

الأحد، 28 أبريل 2019 09:56 ص
أمن الجيزة يواصل حملات ضبط الخارجين على القانون بأنحاء المحافظة حملة أمنية-أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف
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واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين على القانون، وتمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط 16 متهما بحوزتهم 555 جرام حشيش و78 قرصا مخدرا، و49 جرام هيروين.
 
كما شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، أسفرت عن تنفيذ 13 حكما قضائيا، وضبط 6 خيال وجمال وبائع متجول، و12 مشتبها به، وإزالة عدد من الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية.
 
كما نفذ ضباط شرطة المرافق حملة أمنية استهدفت مدينة 6 أكتوبر، وقطاعي شمال وجنوب الجيزة، والعمرانية وبولاق الدكرور، حيث تم إزالة عشرات المخالفات والتعديات التي تعوق حركة السير. 
 
وحرر ضباط مباحث التموين بالجيزة 51 قضية غش تجاري، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 
 

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