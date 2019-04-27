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7 نصائح هامة يجب التعرف عليها قبل استخدام المحمول أثناء القيادة

السبت، 27 أبريل 2019 11:30 م
7 نصائح هامة يجب التعرف عليها قبل استخدام المحمول أثناء القيادة ارشيفية
كتبت: هبة السيد
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لا أحد يمكنه الاستغناء عن الهاتف المحمول والذى أصبح كل شيء بالنسبة للمستخدم والذى يجعله متصلا طوال الوقت، وفى أى مكان يذهب إليه وسط ثورة كبيرة فى عالم التطبيقات ولكن فى بعض الأحيان قد يصبح المحمول خطرا عند استخدامه أثناء القيادة، فنسبة من حوادث السيارات تقع فى جزء من الثانية بسبب انشغال السائق أو عدم تركيزه بسبب التشتت الذهنى نتيجة استخدام المحمول أثناء القيادة.

كانت العديد من الدول ومنها مصر قد أصدرت قوانين تعاقب على استخدام المحمول أثناء القيادة، وبالتالى أصبح كل من يضبط وهو يستخدم المحمول خلال القيادة يتعرض للمخالفة المرورية، أما الأسوأ من ذلك هو كتابة رسالة تليفونية أثناء القيادة، فوفقا لبعض دراسات فقد تزداد نسبة التعرض للحوادث 23 مرة فى حالة كتابة الرسائل القصيرة التليفونية اثناء القيادة نتيجة انخفاض سرعة رد الفعل تجاه أى موقف مفاجئ يتعرض له السائق أثناء القيادة.

وفى حال ما إذا كان هناك ضرورة ملحة لاستخدام المحمول فإليك سبع نصائح هامة لحماية نفسك أثناء القيادة يجب اتباعها:

استخدم السماعات الخارجية داخل السيارة car kit التى تقلل من المجهود المبذول فى إجراء واستقبال المكالمات.

لا ترسل رسائل نصية أو بريد الكترونى ولا تقم بتصفح ذاكرة المحمول او الإنترنت أثناء القيادة.

لا تقم بإجراء او استقبال المكالمات فى حالة ازدحام الطريق أو سوء حالة الجو أو إذا كانت حالة الطريق غير جيدة (المطبات مثلا).

استخدم خدمة تحويل المكالمات اثناء القيادة إلى صندوق البريد الصوتى، أو استخدم أية وسيلة أخرى للرد مثل استخدام الرسائل التلقائية السريعة عند رفضك للمكالمة.

إذا اضطررت للتوقف بجانب الطريق للرد على هاتفك المحمول فاحرص على اختيار مكان آمن بعيدا عن مسار السيارات الأخرى أو انتظر حتى تنتهى من رحلتك ثم استخدم الهاتف.

حاول دائما أن تنبه من يتصل بك أنك تقود سيارتك حتى يعلم أنك ربما لا تستطيع الاستجابة له مباشرة أو انك يمكن أن تنهى المكالمة فى أى وقت.

فى حالة الطوارئ استخدم هاتفك المحمول لطلب المساعدة.


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