5 خطوات مهمة لـ"التعليم" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، والتى تنطلق يونيو المقبل، ومع حلول مايو المقبل تعلن الوزارة عن أهم خطواتها استعدادا للامتحانات، "اليوم السابع" يقدمها فى النقاط التالية.

1- تعلن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة ومقر اللجنة التى يختبر فيها الطالب.

2- ترسل خطابات الندب المراقبين والملاحظين ومقدرى الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.

3- مع حلول مايو المقبل تنتهى اللجان الفنية من وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

4- تنتهى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من اختيار أعضائها المشاركين فى أعمال الامتحانات ما بين رئيس لجنة والمراقبين والملاحظين.

5- مع حلول مايو المقبل تكون الوزارة مستعدة بشكل كامل لاستقبال الامتحانات وتم تكليف جميع المشاركين بمهام عملهم كلا فى مهتمه المحددة له.