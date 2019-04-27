وزيرة الصحة ومصطفى بكرى يشاركان بقداس عيد القيامة بالكاتدرائية

سارة علام - وائل ربيعى - إبراهيم سعيد

وصل منذ قليل، كلا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والإعلامى مصطفى بكرى لحضور قداس عيد القيامة الذى يترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



استعدت الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية لاستقبال صلوات عيد القيامة المجيد والتى يترأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء والسفراء ورجال الدولة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.



وتزينت الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالورود وصور القيامة في مختلف أرجائها، فيما انتشرت فرق الكشافة لإرشاد المدعوين والمصلين لأماكن جلوسهم داخل الكاتدرائية، بينما يردد الشمامسة الألحان الكنسية الخاصة بهذه المناسبة.

