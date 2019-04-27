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موسكو تدعو واشنطن لوقف سياسة الابتزاز وتأجيج التوتر فى فنزويلا

السبت، 27 أبريل 2019 03:00 ص
موسكو تدعو واشنطن لوقف سياسة الابتزاز وتأجيج التوتر فى فنزويلا سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ /
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استنكرت وزارة الخارجية الروسية القرار الأمريكى، بفرض عقوبات على وزير الخارجية الفنزويلى خورخى أرياسا، مطالبة واشنطن بالعودة إلى إطار القانون الدولى ووقف سياسات الابتزاز وتأجيج التوتر فى فنزويلا .

وذكرت الخارجية ، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ، الجمعة ، "أن واشنطن تظهر مرة تلو الأخرى رفضها للطرق التفاوضية لتسوية الوضع.. وفى جوهر الأمر تستبعد الولايات المتحدة بشكل استعراضى أى إمكانيات للحوار المتحضر مع السلطات الشرعية فى كاراكاس، وتسعى لعرقلة اتصالاتها الخارجية، بما فى ذلك فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك".

وقالت الوزارة: "نرى فى ذلك استعراضا جديدا للنهج الأمريكى الرامى إلى تشويه سمعة الدبلوماسية واستبدالها بـ" الإملاءات والضغوط الاقتصادية والسياسية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تلجأ إلى التهديدات باستخدام القوة لتغيير الحكومات التى لا تروق لها فى دول أخرى.

وطالبت الخارجية الروسية المجتمع الدولى ببذل جهود من أجل إقامة حوار وطنى فنزويلى شامل.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض عقوبات على وزير الخارجية الفنزويلى خورخى أرياسا معتبرة إياه "عنصرا فى نظام غير شرعي.. وسبق لواشنطن أن فرضت عقوبات على العديد من المسؤولين الفنزويليين الرفيعين فى الأجهزة الأمنية والحكومية وفى قطاع النفط على خلفية الأزمة الفنزويلية

 


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