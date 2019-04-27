وقالت مصادر رسمية - حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم /السبت/ - إن الانفجار ناجم عن عبوات متفجرة زُرعت بالقرب من نقطة التفتيش، موضحة أنه تم التعرف على هوية إثنين من الضحايا القتلى.



ومن جهته، أدان رئيس وزراء المحافظة محمود خان، الحادث ووجه تعازيه لأسر الضحايا، مشددًا "أنه لا يمكن للإرهابيين أن ينتقصوا من أملنا من خلال مثل هذه الحوادث بل سنقضي على الإرهاب لإن لا يوجد دين يحلل شن هجمات على أشخاص أبرياء".