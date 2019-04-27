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مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار بمحيط معبد يهودى بمدينة سان دييجو الأمريكية

السبت، 27 أبريل 2019 11:44 م
مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار بمحيط معبد يهودى بمدينة سان دييجو الأمريكية عناصر من الشرطة الامريكية
(رويترز)
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قالت السلطات، إن مسلحا أطلق النار فى محيط معبد يهودى بمدينة سان دييجو الأمريكية، اليوم السبت مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص فى جريمة كراهية بآخر أيام احتفالات عيد الفصح.

يأتى الهجوم، الذى وقع عند معبد شاباد بمنطقة باوى الواقعة على بعد 37 كيلومترا من وسط سان دييجو، بعد ستة أشهر من قيام مسلح باقتحام معبد يهودى فى بيتسبرج بولاية بنسلفانيا خلال أداء صلوات السبت وهو يصيح ”الموت لكل اليهود“. وقتل المسلح 11 مصليا وأصاب ستة آخرين، بينهم أربعة رجال شرطة، قبل إلقاء القبض عليه.

وقال ستيف فوز رئيس بلدية باوى فى تصريح لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية أنه تأكد وفاة شخص واحد فى الهجوم الذى وصفه بأنه "جريمة كراهية" مضيفا أن تقييمه يستند على ما نطق به المسلح عندما دخل المعبد.

وقال متحدث باسم مركز بالومار الطبى لرويترز "استقبلنا أربعة مرضى يعانون من إصابات" لكنه رفض تقديم تفاصيل أخرى بشأن حالاتهم.

وقال كريستوفر فولتس وهو من سكان المنطقة فى تصريح لشبكة "سي.إن.إن" إنه سمع ما بين ست إلى سبع طلقات نارية ورجلا يصرخ ثم ست إلى سبع طلقات أخرى.

 


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