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محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من باقى معارض "سوبر ماركت أهلا رمضان"

السبت، 27 أبريل 2019 11:05 ص
محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من باقى معارض "سوبر ماركت أهلا رمضان" الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية، وكبرى الشركات وتجار الجملة لسرعة الانتهاء من تجهيز معارض "سوبر ماركت أهلاً رمضان" بمختلف مراكز ومدن المحافظة استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم لبيع السلع الأساسية "الأرز- المكرونة – زيت - سكر- دقيق – البقوليات – اللحوم – الأسماك"، وياميش رمضان ومواد أخرى غير غذائية كالمنظفات الصناعية بأسعار مخفضة عن السوق.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم الانتهاء من إقامة وتجهيز معرض مستلزمات شهر رمضان الكريم بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين وكبرى الشركات وتجار الجملة، لتوفير السلع الأساسية لمحدودى الدخل بأسعار مخفضة عن السوق، موضحا أنه جارى الانتهاء من إقامه وتجهيز معارض "أهلا رمضان" فى باقى المراكز لاستقبال شهر رمضان.

وأصدر المحافظ، تعليمات مشددة لمديرى مديريات "التموين – الصحة – الطب البيطري" بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتكثيف الحملات التموينية والصحية لضمان جودة المنتجات، وتشكيل غرف عمليات لمتابعة حالة الأسواق واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري، ومحاسبة المخالفين والتأكد من توافر السلع بكميات كافية فى المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلاً رمضان.

وجدير بالذكر أن مراكز ومدن المحافظة رفعت درجة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم بإقامة معارض أهلا رمضان بالتنسيق مع كبار تجار الجملة لتوفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك والدجاج الطازج وياميش رمضان بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25 : 30 % عن الأسواق لتلبية كافة احتياجات المواطنين.

 

 


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