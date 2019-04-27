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محافظ الإسكندرية يقدم التهنئة بعيد القيامة فى الكتدرائية المرقسية

السبت، 27 أبريل 2019 08:40 م
محافظ الإسكندرية يقدم التهنئة بعيد القيامة فى الكتدرائية المرقسية محافظ الاسكندرية يقدم التهنئة بعيد القيامة
الإسكندرية جاكلين منير
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قدم الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية التهنئة بعيد القيامة المجيد بالكتدرائية المرقسية بالاسكندرية، حيث استقبلة الأنبا بافلى أسقف عام قطاع المنتزه، وذلك بحضور قيادات محافظة الإسكندرية والأنبا هيرمينا أسقف عام قطاع شرق، والأنبا ايلاريون أسقف عام قطاع غرب، والقمص إبرام اميل وكيل البطريركية.


وتقدم الأنبا بافلى أسقف عام كنائس قطاع المنتزة بالإسكندرية، بالشكر لقيادات الإسكندرية لحرصهم على تقديم التهنئة من أجل ترسيخ معانى المواطنة، قائلا: أنه لابد أن نفكر جميعا خارج الصندوق كل فى منصبه، والتكاتف من أجل بناء الوطن، وأن نكون يدا واحدة فى مواجهة كل ما يحاك للكيل والتنكيل لبلدنا مصر.


من جانبه، قال محافظ الاسكندرية إن الحب هو الركيزة الأساسية فى بناء المجتمعات، ويجب أن نكون يد واحدة لبناء وطننا، موجها الشكر لجميع القيادات والشخصيات التى حرصت على الحضور لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط، مشيرا إلى أن لدينا استحقاق سياسى وبناء سياسى والشعب المصرى أثبت للعالم كله أن له كلمة ووعى وذلك من خلال الصورة المشرفة التى ظهرت خلال الاستفتاء الدستورى، وهذا يعكس فى النهاية الحب بين جميع أفراد الشعب دون تفرقة.


وأوضح أن الإسكندرية مدينة متعددة الثقافات وإعلاء فكر الإنسان وهذا هو إعلاء الحضارة، مختتما كلمته بتوجيه التهنئة لجميع قيادات وشعب الكنيسة.

شارك فى تقديم التهنئة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، ووفد من مديرية أوقاف الإسكندرية والتعليم، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب والعديد من الشخصيات العامة بالمحافظة، وعدد كبير من الكهنة والآباء بداخل الكنيسة.

 

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