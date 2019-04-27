محافظ أسوان: تشديد الرقابة التموينية على "سوبر ماركت أهلا رمضان"

أسوان ندى سليم

أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، على تشديد الرقابة التموينية على معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمنطقة الطابية بمدينة أسوان، ومقارنة أسعاره المعلن عنها بأسعار الأسواق الخارجية للتأكد من نسب التخفيضات اللازمة مع توافر السلع طوال فترة المعرض بما يتناسب مع الظروف المعيشية للمواطن البسيط.

ووجه بضرورة تزويد هذا المعرض وباقى معارض أهلاً رمضان فى مراكز ومدن المحافظة بكميات كبيرة من منتجات اللحوم والزيوت والألبان والسكر والأرز والمكرونة وكافة السلع الغذائية بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لإستيعاب وسد حاجة الإقبال الكبير من أبناء المحافظة لشراء إحتياجاتهم من تلك السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى وضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة داخل المعرض ونسبة التخفيض مقارنه بأسعار السوق المحلى حتى يتم تعريف المواطن بما يبذل من جهود لصالحه.

وأضاف محافظ أسوان، خلال افتتاح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان، اليوم السبت، أن المعرض تم افتتاحه على مساحة 500 م2 وهو الذى يتوازى مع إفتتاح 4 معارض أخرى بمراكز دراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو، مؤكدا على ضرورة العمل للتيسير على المواطنين ومنع التكدس والزحام أمام منافذ البيع وتنظيمهم فى الدخول والخروج لتسهيل حصولهم على السلع لتحقيق الإستفادة لأكبر عدد من المواطنين وخاصة الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل.

وأكد أحمد إبراهيم على مساندة المحافظة المستمرة لجميع مبادرات القوات المسلحة والشرطة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة ، علاوة على جهود شركات القطاع الخاص وتجار الجملة للتوسع فى إنشاء وتنظيم معارض للسلع الغذائية والإستهلاكية بمختلف أنحاء المحافظة على مدار العام لتلبية وسد إحتياجات المواطنين من تلك السلع الأساسية والإستراتيجية بالشكل المطلوب وبالكميات المطلوبة وبأسعار تتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة للمواطن البسيط ومحدودى الدخل والأسر الاكثر احتياجاً، وليتوازى ذلك مع سعى المحافظة ووزارة التموين فى التوسع بإنشاء المجمعات الاستهلاكية الكبيرة لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار وكان أخرها إفتتاح هايبر وماركت كوم أمبو ، كما أنه جارى إنشاء هايبر أخر بمنطقة العقاد بمدينة أسوان من ضمن 4 مجمعات إستهلاكية جديدة مستهدف إنشائهم بمناطق الصداقة الجديدة والمحمودية وبمدينة دراو.