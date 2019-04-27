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محافظة أسوان تعلن رفع درجة الاستعداد لشم النسيم وشهر رمضان بضبط 87كيلو من اللحوم الغير صالحة

السبت، 27 أبريل 2019 03:50 م
محافظة أسوان تعلن رفع درجة الاستعداد لشم النسيم وشهر رمضان بضبط 87كيلو من اللحوم الغير صالحة جانب من الحمله
أسوان ندى سليم
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أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، رفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات الميدانية للرقابة على الأسواق المحلية ومراجعة الأسعار بها والتأكد من توافر جميع السلع الإستهلاكية والتموينية بالكميات الكافية وبالجودة المطلوبة لسد إحتياجات المواطنين بمختلف المراكز والمدن، استعدادا لاعياد شم النسيم وشهر رمضان المبارك. 
 
 ومن جانبها شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بحملة مكبرة بعدد من الأسواق داخل المدينة برئاسة أحمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية ، والدكتورة فاطمة باشا مدير عام الطب البيطرى بأسوان، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء وقيادات الصحة والطب البيطرى بأسوان وبمشاركة قوات أمنية من مركز شرطة كوم أمبو ، أسفرت عنضبط  87  كيلو من اللحوم الحمراء و السودانية المذبوحة خارج السلخانة والغير صالحة للإستهلاك الآدمى. 
 
وأكد رئيس الوحدة المحلية بمدينة كوم أمبو، انه تم التحفظ  على جميع هذه الكميات المضبوضة مع تحرير 3 محاضر للمخالفين وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحا أن الحملة  استهدفت الكشف على اللحوم المذبوحة خارج المجازر العمومية ، بجانب الإشتراطات الصحية والبيئية والبيطرية بمحلات الدواجن بإجمالى 12 محل على مستوى المدينة. 
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