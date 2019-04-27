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"قومى المرأة": خط ساخن لتقلى شكاوى التحرش فى احتفالات شم النسيم

السبت، 27 أبريل 2019 11:48 ص
"قومى المرأة": خط ساخن لتقلى شكاوى التحرش فى احتفالات شم النسيم الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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أعلنت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، عن تخصيص غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، وذلك خلال الاحتفال بعيد القيامة المجيد واحتفالات شم النسيم، يومى الأحد والاثنين المقبلين، عبر الخط الساخن رقم 15115 .

وأشارت رئيسة المجلس، فى بيان اليوم، إلى أن الغرفة تعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حالة الاتجاه الى رفع دعاوى قضائية، مؤكدة تعاون المجلس المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية .

 


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