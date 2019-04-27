غلق 96 صيدلية خاصة وإلغاء ترخيص 19 أخرى لمخالفتهم الإشتراطات الطبية بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

وافق اللواء هشام السعيد محافظ الغربية على الغلق الإداري لـ 96 صيدلية خاصة ومخزن لمخالفتها للإشتراطات الطبية، كما وافق على إلغاء ترخيص 19 صيدلية أخرى.

جاء ذلك بناءً على مذكرة مديرية الشئون الصحية بالغربية التى تضمنت تقرير مرور اللجان الطبية المفاجئ خلال شهري مارس وابريل على عدد من الصيدليات ومخازن الأدوية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محافظ الغربية بتفعيل دور اللجان الطبية ومرورها الدوري والمفاجئ على كافة المنشأت الطبية بالمحافظة لمراجعة الإشترطات الطبية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الغربية بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المؤسسات الطبية لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وذلك حفاظاً على صحة المواطنين، مؤكداً على أن الدولة تعمل جاهدة على توفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين بما لايخل بالشروط والمعايير القياسية المتعارف عليها دولياً حتى لاتؤثر بالسلب على متلقي الخدمة الطبية.

كما قرر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية إغلاق عدد من مصانع إنتاج الأسماك المملحه والمدخنة بدائرة مركز كفر الزيات والمحلة، حيث تم ضبط 28 طن و260 كيلو من الأسماك المملحة وملح الطعام الغير صالحين للإستهلاك الأدمى و ضبط 2581 لتر خل أبيض مغشوش وغير صالح للإستهلاك الأدمى فى الفترة من 2/4 وحتى 17/4 الجاري.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة على جميع مصانع ومخازن تداول الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها بمناسبة إحتفالات أعياد شم النسيم وذلك للوقوف على مدى إستيفائها للإشتراطات الصحية والتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الأدمى حفاظاً على صحة المواطنين.

و أسفرت الحملات عن ضبط 2310 كيلو رنجه غير صالحة للإستهلاك الأدمى و 16250 كيلو ملح طعام غير مستوفى للإشتراطات الصحية ووجود حالة تحجر وتعرضه لعوامل التعرية وإرتفاع نسبة الرطوبة والشوائب بالكمية التي تم ضبطها وذلك بمركز ومدينة كفر الزيات.

وفى مركز ومدينة المحلة الكبرى تم ضبط 2900 كيلو رنجة غير صالحة للإستهلاك الأدمى كما ضبط كمية 6800 كيلو من ملح الطعام الغير مستوفى للإشتراطات الصحية، وإيقاف عدد من العمال لعدم حملهم شهادات صحية داخل هذه المصانع والمخازن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

و ضبط كمية 2581 لتر من الخل الأبيض الغير صالح للإستهلاك الأدمى بإحدى شركات بيع الجملة بمدينة السنطة.

وشدد محافظ الغربية على أنه لا تهاون مع المخالفين وخاصة فيما يتعلق بصحة المواطنين مشيراً إلى إستمرار حملات المتابعة والتفتيش على جميع الأسواق الخاصة بالمواد الغذائية.