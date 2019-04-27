طيران التحالف يدمر تعزيزات للحوثيين فى محافظة ذمار اليمنية

عدن /أ ش أ/

شنت مقاتلات التحالف العربى، اليوم السبت، غارات جوية عدة على تحركات قتالية لميلشيا الحوثى الانقلابية فى محافظة ذمار.

وأفاد الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) بأن المقاتلات استهدفت بخمس غارات تعزيزات لميلشيا الحوثى الانقلابية فى منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران آنس، غربى المدينة.

وأسفرت الغارات عن تدمير آليات وأطقم وعربات محملة بعناصر، وأسلحة عدة كانت الميلشيا الحوثية تحاول دفعها إلى محافظة الضالع جنوبى البلاد، كما أسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثى الانقلابية.