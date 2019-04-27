video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 27 أبريل 2019 11:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

طيران التحالف يدمر تعزيزات للحوثيين فى محافظة ذمار اليمنية

السبت، 27 أبريل 2019 10:28 م
طيران التحالف يدمر تعزيزات للحوثيين فى محافظة ذمار اليمنية غارة جوية _ صورة أرشيفية
عدن /أ ش أ/
إضافة تعليق

شنت مقاتلات التحالف العربى، اليوم السبت، غارات جوية عدة على تحركات قتالية لميلشيا الحوثى الانقلابية فى محافظة ذمار.

وأفاد الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) بأن المقاتلات استهدفت بخمس غارات تعزيزات لميلشيا الحوثى الانقلابية فى منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران آنس، غربى المدينة.

وأسفرت الغارات عن تدمير آليات وأطقم وعربات محملة بعناصر، وأسلحة عدة كانت الميلشيا الحوثية تحاول دفعها إلى محافظة الضالع جنوبى البلاد، كما أسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثى الانقلابية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل طالبتين وإصابة آخريات في قصف حوثي على مدرسة غرب اليمن

طيران التحالف

تعزيزات الحوثيين

محافظة ذمار اليمنية

أخبار اليمن




لا تفوتك
السيسى يؤكد لرئيس وزراء إيطاليا دعمه الكامل للكشف عن ملابسات مقتل "ريجيني"

السيسى يؤكد لرئيس وزراء إيطاليا دعمه الكامل للكشف عن ملابسات مقتل "ريجيني"

الأوقاف: استخدام مكبرات الصوت فى صلاة التراويح بالمساجد الكبرى بتصريح

الأوقاف: استخدام مكبرات الصوت فى صلاة التراويح بالمساجد الكبرى بتصريح

التفاصيل الكاملة لانتحار 3 فتيات من عائلة واحدة بالبحيرة.. تحريات الأمن: الفتيات ابتلعن أقراص حفظ الغلال.. والتفكك والخلافات الأسرية سبب الانتحار.. إحدى المنتحرات قبل الحادث: "أنا تعبانه ومليش حد يطبطب عليا"

التفاصيل الكاملة لانتحار 3 فتيات من عائلة واحدة بالبحيرة.. تحريات الأمن: الفتيات ابتلعن أقراص حفظ الغلال.. والتفكك والخلافات الأسرية سبب الانتحار.. إحدى المنتحرات قبل الحادث: "أنا تعبانه ومليش حد يطبطب عليا"

النقض تصدر حكما نهائيا بإدراج 20 متهما بينهم 4 سيدات على قوائم الإرهاب 5 سنوات.. القرار يترتب عليه إدراجهم على قوائم المنع من السفر وتجميد أموالهم.. التحقيقات: انضموا لجماعة إرهابية وتخابروا مع منظمة أجنبية

النقض تصدر حكما نهائيا بإدراج 20 متهما بينهم 4 سيدات على قوائم الإرهاب 5 سنوات.. القرار يترتب عليه إدراجهم على قوائم المنع من السفر وتجميد أموالهم.. التحقيقات: انضموا لجماعة إرهابية وتخابروا مع منظمة أجنبية

جروس يضم 20 لاعبًا لمواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية ويستبعد بوطيب وحازم

جروس يضم 20 لاعبًا لمواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية ويستبعد بوطيب وحازم

سوبر كورة.. خنافة بين شباب الأهلى والزمالك بسبب الوقوف على الكرة "فيديو"

سوبر كورة.. خنافة بين شباب الأهلى والزمالك بسبب الوقوف على الكرة "فيديو"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة