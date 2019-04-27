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ضبط 20 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية بمطار القاهرة

السبت، 27 أبريل 2019 12:39 ص
ضبط 20 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية بمطار القاهرة مطار القاهرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى
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تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى من ضبط 20 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة استمرت 24 ساعة لضبط الخارجين عن القانون والمترددين على صالات السفر والوصول، وتحرير 53 مخالفة مرورية.

وأفاد مصدر بمطار القاهرة أن سلطات المطار شنت حملة أمنية مكبرة بمشاركة جميع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 20 هاربا من أحكام قضائية، مضيفا أنه تم ترحيلهم إلى قسم الخليفة تمهيدا لنقلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وأشار المصدر إلى أن قسم المرور بالمطار تمكن من تحرير 53 مخالفة مرورية لقائدى السيارات بالأكمنة الثابتة والمتنقلة المترددين على صالات السفر والوصول.

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