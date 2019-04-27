ضبط نصف كيلو ترامادول بحوزة راكب حاول تهريبها للكويت

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى من ضبط راكب أثناء سفره على متن رحلة طائرة مصر للطيران المتجهة إلى الكويت، لحاولته تهريب كمية من الأقراص المخدرة.

وكانت الخدمة المعنية من إدارتى (البحث الجنائى - تأمين الركاب) على جهاز كشف الحقائب قد اشتبهت فى وجود جسم معتم داخل إحدى الحقائب الخاصة بالراكب، وبفتح الحقائب وتفتيشها عثر بداخلها على عدد (1650) قرصا لعقار الترامادول المخدر وزنت (نصف كيلو جرام) مخبأة داخل نعال بعض الأحذية.

وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.