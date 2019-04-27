ضبط شخصين يزوران المحررات الرسمية لبيعها للمواطنين فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخصين، قاما بتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة، وبيعها لراغبى الحصول عليها.

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية واستخدامها.. فقد تمكن فرع الإدارة بغرب الدلتا من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان ، سبق اتهامه فى 5 قضايا "تبديد") لتقدمه لإحدى الجهات الحكومية للتصديق على شهادة خبرة منسوب صدورها لإحدى المدارس ، ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لإحدى الإدارات التعليمية "علي خلاف الحقيقة ".. وبمواجهته اعترف بأن الشهادة المضبوطة مزورة وأنها تخص (إحدى السيدات) وأنها متواجدة خارج البلاد، واعترف بتحصله على تلك الشهادة المزورة من أحد الأشخاص "محدد" مقابل مبلغ مالى قدره (300) ثلاثمائة جنيه .

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط الأخير وتبين أنه (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ، سبق إتهامه فى 3 قضايا "ضرب " ) والذي يقوم بمزاولة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وضبط بحوزته مجموعة من نماذج خاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب صدورها إلى إحدى مديريات التربية والتعليم (مزورين ومجموعة من بيانات قيد منسوب صدورها لإحدى الإدارات التعليمية خالية البيانات مٌعدة للإستخدام وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد.

واعترف المتهمان بارتكابهما للواقعة ، وأنهما كونا تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص فى تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة ، وبيعها لراغبى الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما ، حيث تمثل دور الثانى فى إصطناع المحررات المزورة عن طريق إستخدام نماذج أختام شعار الجمهورية على ورق الكلك ، حيث يقوم بوضعها على تلك المحررات عقب محو البيانات الصحيحة وإعادة تصويرها بإستخدام أحد برامج الكومبيوتر ، وطبعها بطابعة ألوان من خلال تردده على أحد مقاهى الإنترنت ، ثم إعطائها للأول الذى تمثل دوره فى ترويج تلك المحررات ووجه اللواء ابراهيم الديب مساعد وزير الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية.