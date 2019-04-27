صور.. غرق منازل فى كندا مع ارتفاع منسوب مياه نهر أوتاوا

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير روتيرز

تسبب ارتفاع منسوب نهر أوتاوا إلى غرق عشرات المنازل وإجلاء العشرات تحسبان لتدهور الأوضاع، وأعلن رئيس بلدية العاصمة الكندية أوتاوا حالة الطوارئ، بعد أن تسبب ارتفاع منسوب المياه بطول نهر أوتاوا، بمزيد من عمليات الإجلاء فى وسط البلاد ، فيما حذرت السلطات فى كيبيك من أن سد توليد الكهرباء بالطاقة المائية, عرضة لخطر التصدع.

من جهتها، أعلنت شرطة إقليم كيبيك، أنه تم إجلاء 250 شخصاً من المنطقة كإجراء وقائي، تحسباً لحدوث تصدع فى السد القائم على نهر الروج.

وطلب رئيس بلدية أوتاوا، جيم واتسون، فى بيان نشره عبر تويتر المساعدة من الإدارة المحلية فى أونتاريو ومن جيش البلاد، فى ظل توقعات بهطول أمطار غزيرة اليوم الجمعة.

وحذر واتسون من أن التوقعات تشير حالياً إلى أن "مستويات مياه الفيضان ستتخطى المستويات التى ألحقت أضراراً كبيرة بالعديد من الممتلكات بمدينة أوتاوا فى 2017".

وبحسب موقع إلكترونى حكومي، أودت الفيضانات بحياة شخص، وأرغمت ما يزيد على 900 على مغادرة منازلهم فى إقليم كيبيك، وقالت متحدثة باسم مدينة أوتاوا، إن المدينة تلقت 80 طلباً لخدمات تتعلق بالفيضانات المحتملة، مثل وضع أكياس رمال.

وأثار احتمال هطول مزيد من الأمطار خلال يوم أو يومين، مخاوف من انهيار سد لتوليد الطاقة الكهرومائية بمنطقة بيل فولز فى الجزء الغربى من كيبيك، بسبب ارتفاع مستويات المياه.



غرق منازل فى كندا



غرق منازل فى كندا



غرق منازل فى كندا



غرق منازل فى كندا



غرق منازل فى كندا



غرق منازل فى كندا



غرق منازل فى كندا



غرق منازل فى كندا



غرق منازل فى كندا



غرق منازل فى كندا



غرق منازل فى كندا