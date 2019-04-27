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صور.. سفير مصر بإستراليا يحضر قداس عيد القيامة بكانبرا

السبت، 27 أبريل 2019 06:07 م
صور.. سفير مصر بإستراليا يحضر قداس عيد القيامة بكانبرا جانب من الاحتفال
كتب- هاشم الفخرانى
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حرص السفير محمد خيرت سفير مصر لدى استراليا، وحرمه د. أمنية نجم وطاقم السفارة على حضور قداس عيد القيامة المجيد، الذى أقامته الكنيسة المصرية بالعاصمة كانبرا.
 
وقدم السفير "خيرت" بهذه المناسبة برقية تهنئة إلى الأب مايكل زامر راعى الكنيسة فى العاصمة كانبرا وتوابعها، داعياً الله أن يكون عيداً مباركاً للأخوة الأقباط داخل وخارج مصر، حيث جاء نص البرقية على النحو التالى:-
 
فى هذه الأيام المباركة والتى تحتفل فيها بعيد القيامة المجيد أود أن انتهز هذه المناسبة لكى أنقل لكم وكافة أبناء مصر فى الخارج والداخل ولشعب الكنيسة كل الأمنيات الطيبة بالخير والبركة داعياً الله أن يجعله عيداً مباركاً على مصر وشعبها وقيادتها، وأن يحفظ لنا مصرنا الحبيبة مزدهرة مليئة بالحب والتسامح والمودة والسلام ويظل عليها الأمن والخير والاستقرار.
 
 
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