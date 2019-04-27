video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 27 أبريل 2019 04:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. زحام مرورى بطريق السويس الصحراوى بسبب كسر ماسورة مياه

السبت، 27 أبريل 2019 04:20 م
صور.. زحام مرورى بطريق السويس الصحراوى بسبب كسر ماسورة مياه رجال المرور يحاولون حل الازمة بطريق السويس
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

ظهرت كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه بطريق السويس الصحراوى، أمام المدرسة البريطانية للقادم من الدائرى إتجاه السويس، وسط انتشار الخدمات المرورية بالمكان.

وتم انتقال قيادات الإدارة العامة للمرور والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، والمحافظة لارسال سيارات لشفط المياه مع مراقبة حركة المرور بالمنطقة.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق السويس الصحراوى، بوجود كسر ماسورة مياه و ظهور كثافات مرورية بالطريق، وأمر اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور بانتقال الخدمات والتنسيق مع الصرف الصحى لشفط المياه.

 

799aa564-030c-4f3e-ab80-74cdd8c44160 (1)
c864d611-4cd4-4cbe-b93b-d6b5deb69979

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين بطريق "السويس - الصحراوى"

زحام مرورى بسبب حادث تصادم سيارتين بطريق السويس الصحراوى

اخبار الحوادث

اخبار المرور

طريق السويس الصحراوى

اخبار مصر

زحام مرورى

كسر ماسورة مياه




لا تفوتك
القوى العاملة: الاثنين إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم

القوى العاملة: الاثنين إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم

5 خطوات مهمة لـ"التعليم" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

5 خطوات مهمة لـ"التعليم" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

"التعليم" تضع خطة دقيقة لحماية امتحانات الثانوية العامة .. مصادر : البوكليت والطباعة فى مكان سرى لضبط المنظومة وضمان عدم التسريب.. والوزارة تعلن التصدى لمحاولات الغش الإلكترونى بكل قوة

"التعليم" تضع خطة دقيقة لحماية امتحانات الثانوية العامة .. مصادر : البوكليت والطباعة فى مكان سرى لضبط المنظومة وضمان عدم التسريب.. والوزارة تعلن التصدى لمحاولات الغش الإلكترونى بكل قوة

رجال البيزنس: العودة إلى مجلس الشيوخ من أجل تطوير السياسات العامة للدولة.. على عيسى: رجال الأعمال يجب أن يساهموا فى رسم المسار الاقتصادى المصرى.. ومجدى عفيفى: خلفيتهم التنفيذية تضيف كثيراً للقوانين

رجال البيزنس: العودة إلى مجلس الشيوخ من أجل تطوير السياسات العامة للدولة.. على عيسى: رجال الأعمال يجب أن يساهموا فى رسم المسار الاقتصادى المصرى.. ومجدى عفيفى: خلفيتهم التنفيذية تضيف كثيراً للقوانين

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني ضد ليفانتي

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني ضد ليفانتي

عشان الخياطة طلعت فاشلة.. فتاة تتعلم التفصيل وتصمم فستان تخرجها وترسم عليه

عشان الخياطة طلعت فاشلة.. فتاة تتعلم التفصيل وتصمم فستان تخرجها وترسم عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة