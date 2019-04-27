صور.. بدء الاحتفال بعيد القيامة فى الإسماعيلية وأسيوط والأقصر بحضور المحافظين

جمال حراجى - أحمد مرعى – السيد فلاح – صبرى غانم – محمود عجمى

قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء السبت، بزيارة كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة الأقصر، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك برفقة نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيرى، ومدير أمن الأقصر اللواء طارق علام، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وكان فى استقبال محافظ الأقصر والوفد المرافق له، الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحى، كما توجه محافظ الأقصر لزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بمدينة الأقصر لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث كان فى استقباله الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إبراشية الأقصر للأقباط الكاثوليك، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحى.

وأكد محافظ الأقصر، على روح المحبة والمودة التى تجمع بين المسلمين والمسيحيين، مؤكدا أن المصريين جميعا شركاء فى الوطن ونسيج واحد تربطهم روابط الإخوة والوطنية، ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان.

فى الاسماعيلية، بدأت منذ قليل صلاة قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب بالاسماعيلية، حيث قامت قوات الأمن بغلق الشوارع المحيطة بالكنيسة وتحويل مسار السيارات، وتفتيش الوافدين لحضور القداس عبر البوابات الالكترونية للكشف عن الوافدين للكنيسة.

وترأس صلاة قداس عيد القيامة المجيد القمص ساويرس مرقص راعى كنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب. ومن المقرر أن تستقبل الكنيسة التهنئة بالعيد صباح غدا الأحد بحضور رئيس مدينة القنطرة غرب والاجهزة الامنية وكافة القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة ونواب البرلمان وأهالى القنطرة غرب.

وحرص اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، واللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية على القيام بزيارة كنيسة الأنبا بيشوى بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية وتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

رافق محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن كل من المهندس أحمد عصام نائب المحافظ والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء سامى علام، السكرتير العام و عدد من القيادات الامنية والتنفيذية. وحضر محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن قداس عيد القيامة المجيد وقدما التهنئة للأخوة الأقباط كما قدم محافظ الاسماعيلية ومدير الأمن ومرافقيهم التهنئة بمناسبة العيد لنيافة الانبا سارافييم مطران الاقباط الارثوذكس بالإسماعيلية.

فى أسيوط، ترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها ، صلاة قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسيوط، وسط حضور المئات من القساوسة والآباء الكهنة بالأبارشية والأقباط.

وحرص شباب الكشافة على تفتيش الحقائب والتحقق من هوية الوافدين عقب إبراز البطاقات الشخصية بمشاركة أفراد من الشرطة؛ كما حرص الشمامسة والخدام والآباء والكهنة على التواجد داخل وخارج الكنائس لخدمة المئات من الزائرين من الأقباط بمختلف قرى ومراكز المحافظة المشاركين فى أداء قداس عيد القيامة المجيد.

وكانت قوات الأمن انتشرت بمحيط الكنائس والأديرة، وأغلقت عدد من الطرق المؤدية إليها، وأغلقت إدارة المرور الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء الاحتفالات بعيد القيامة المجيد.

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، قدم التهنئة للاخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مساء اليوم السبت، مؤكدا على وحدة الصف بين المسلمين والأقباط وروح المحبة التى يتميز بها الشعب المصرى والتى ساهمت فى التصدى لمحاولات بث الفتنة والوقيعة بين المصريين؛ سائلًا المولى عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل شر وسوء، وأن يديم عليهم نعمة الأمن والاستقرار ومزيد من الرخاء والتنمية فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.