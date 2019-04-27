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صور.. بدء أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى بمدينة الأقصر

السبت، 27 أبريل 2019 03:43 م
صور.. بدء أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى بمدينة الأقصر تطهير شبكات الصرف الصحى بمدينة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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إنطلقت فرق الصيانة وتطهير شبكات الصرف الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، في أعمال التطهير لخطوط ومطابق الصرف بشارع صلاح سالم وشارع المخبز الألى، وذلك ضمن تعليمات اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف، بتنفيذ خطة الشركة لعمليات تطهير شبكات الصرف الصحى بجميع الإدارات بمحافظة الأقصر، وذلك إستعداداً لدخول فصل الصيف ومايصاحبه من زيادة فى إستهلاك المياه ولضمان عدم الإنسداد المفاجئ بالخطوط والشبكات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
 
ومن جانبه تابع أبو النجا عرابى مدير إدارة الأقصر، أعمال فرق تطهير الصرف وصيانة الشبكات وتنفيذ العمل وإزالة أى مخلفات بالمطابق لتسهيل عملية التطهير، وذلك تحت إشراف المهندس حجاج محمد عبد المعطي نائب مدير الإدارة، ومتابعة يوسف ميلاد مشرف شبكات، وحمدي الصغير مدير التطهير، بنزول طاقم الفنيين بعدد من المعدات الحديثة ومنها سيارات شفط المخلفات والسيارة النافورى لسحب المواد الثقيلة حيث نفذ المهام فريق من الفنيين والعمال والسائقين المهره المدربين على أعمال تطهير بيارات ومطابق الصرف الصحى.
 
بدء أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى بشارع صلاح سالم والمخبز الألى بمدينة الأقصر (2)
بدء أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى بشارع صلاح سالم والمخبز الألى بمدينة الأقصر 

بدء أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى بشارع صلاح سالم والمخبز الألى بمدينة الأقصر (3)
بدء أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى بشارع صلاح سالم والمخبز الألى بمدينة الأقصر
 
 
 
 

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