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صور.. أجراس الكاتدرائية تعلن بدء قداس العيد.. والبابا تواضروس يتقدم زفة الشمامسة

السبت، 27 أبريل 2019 09:00 م
صور.. أجراس الكاتدرائية تعلن بدء قداس العيد.. والبابا تواضروس يتقدم زفة الشمامسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية
سارة علام ووائل ربيعي - تصوير كريم عبد العزيز
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دقت أجراس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتعلن بدء قداس عيد القيامة المجيد، حيث اصطحبت زفة الأساقفة والشمامسة البابا تواضروس الثانى من المقر الباباوى، وحتى الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية.

وتزينت الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالورود وصور القيامة في مختلف أرجائها، فيما انتشرت فرق الكشافة لإرشاد المدعوين والمصلين لأماكن جلوسهم داخل الكاتدرائية، بينما يردد الشمامسة الألحان الكنسية الخاصة بهذه المناسبة. 
 
وشهد محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تكثيف التواجد الأمنى، وانتشار رجال الشرطة لتأمين الاحتفال بعيد القيامة المجيد، والذى يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، بحضور مندوب عن رئاسة الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء ورجال الدولة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
 
فيما شهدت جميع الكنائس على مستوى محافظات مصر تشديدات أمنية مكثفة من قبل وزارة الداخلية لتأمين احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد، حيث انتشرت الكمائن الثابتة والمتحركة في محيط الشوارع الرئيسية والفرعية، وتم منع مرور السيارات وانتظارها أمام الكنائس التى تحتفل اليوم بقداس عيد القيامة المجيد.
 
كذلك تم وضع بوابات إلكترونية أمام الكنائس للكشف عن اى معادن، إلى جانب تواجد فرق الكشافة بمختلف الكنائس لتنظيم دخول المصلين وتفتيش الحقائب مع وجود عناصر نسائية من وزارة الداخلية وفتيات الكشافة.
 
بدء قداس عيد القيامة (1)
 
بدء قداس عيد القيامة (2)
 
بدء قداس عيد القيامة (3)
 
بدء قداس عيد القيامة (4)
 
بدء قداس عيد القيامة (5)
 
بدء قداس عيد القيامة (6)
 
بدء قداس عيد القيامة (7)
 
بدء قداس عيد القيامة (8)
 
بدء قداس عيد القيامة (9)
 
بدء قداس عيد القيامة (10)
 
بدء قداس عيد القيامة (11)
 
بدء قداس عيد القيامة (12)
 
بدء قداس عيد القيامة (13)
 

 


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