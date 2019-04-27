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صحيفة: انقسام بحزب العمال بسبب مسودة مسربة لا تحتوى على خيار استفتاء بريكست جديد

السبت، 27 أبريل 2019 01:43 م
صحيفة: انقسام بحزب العمال بسبب مسودة مسربة لا تحتوى على خيار استفتاء بريكست جديد جيريمى كوربين - زعيم حزب العمال
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال والمعارضة، يتعرض لضغوط متزايدة بشأن موقف حزبه من إجراء استفتاء جديد حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمنح البريطانيين القول النهائى فى مسألة "بريكست" بعد الفوضى السياسية التى عصفت بالبلاد على مدار الثلاث سنوات الماضية، وذلك بعد تسريب مسودة لم تتضمن أي إشارة إلى تصويت جديد.
 
 
وواجه كوربين رد فعل غاضبًا على المسودة المسربة، حيث قال النواب إنها أدت إلى "انهيار كامل" فى الحزب لتركها النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي "غاضبين تمامًا"، حيث إن عدم إجراء استفتاء جديد يعنى فشل محاولات الراغبين فى البقاء.
 
 
ومع تزايد الخلاف كتب 75 نائبا و14 من أعضاء البرلمان الأوروبى إلى إدارة حزب العمال للمطالبة بإدراج "التزام واضح" باستفتاء آخر فى بيان الحزب لانتخابات البرلمان الأوروبي الشهر المقبل.
 
 
ينقسم فريق كوربين حول ما إذا كان يجب على حزب العمل دعم الاستفتاء الثاني. يريد العديد من كبار وزراء حكومة الظل من الحزب دعم التصويت العلني على أي صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أقرها البرلمان ، لكن الدائرة الداخلية لزعيم الحزب تقول إنه يدعم فقط إجراء استفتاء على صفقة الحكومة أو تجنب التوصل إلى اتفاق. يعارض وزراء الظل الآخرون إجراء استفتاء عام آخر بالكامل.
 
 
في خطابهم إلى اللجنة التنفيذية الوطنية (NEC) ، قال النواب وأعضاء البرلمان الأوروبي إن حزب العمال لديه "فرصة واضحة للفوز في هذه الانتخابات" إذا كان يدعم بالكامل تصويت القول النهائي.
 
 
 
 
 
 

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