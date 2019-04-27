صحة دمياط: رفع درجة الإستعداد بكل قطاعات الصحه بدمياط استعدادا لأعياد شم النسيم

دمياط - معتز الشربينى

أعلن الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بدمياط، عن رفع درجة الإستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية بدمياط ، ومنع جميع الأجازات للعاملين، وذلك استعدادا للاحتفال بأعياد القيامة المجيد وعيد شم النسيم وعيد العمال، وشدد وكيل الوزارة على رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات وتوافر جميع أدوية الطوارئ بها، وكذلك توافر جميع فصائل الدم ومشتقاتة بجميع بنوك الدم بالمستشفيات، وتوافر الأمصال اللازمة لحالات تسمم الفسيخ التى قد تحدث.

وأكد عبد الغنى، على جاهزية فرق الإنتشار السريع لمواجهة أى إصابات قد تحدث، وبناء على توجيهات سيادتة إلى إدارة صحة البيئة بالمديرية والإدارات الصحية، تم عمل فرق مرورية للإنتشار بجميع مراكز المحافظة للمرور على أماكن التجمعات والمتنزهات العامة.

كما أكد وكيل الوزارة على إنتشار فرق مراقبة الأغذية بجميع المدن والمراكز، وذلك للمرور على محلات بيع الأغذية ومحلات الأسماك المملحة والطازجة، والتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة فى جميع المنافذ وأخذ عينات لفحصها حفاظا على صحة المواطنين، والتأكد من وجود شهادات صحية للعاملين بتداول الأغذية .

كما أكد وكيل الوزارة على دور إدارة الأمراض المعدية بالمديرية، وذلك من خلال تنشيط ترصد الأمراض المعدية بالمستشفيات والإبلاغ الفورى للحالات، ودور التثقيف الصحى للمواطنين وتعريف حالات الأمراض المعدية، وكذلك رفع درجة الإستعداد بمستشفيات الحميات.