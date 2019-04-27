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رئيس الصين يؤكد خلال لقائه جوتيريس دعم بلاده التعددية

السبت، 27 أبريل 2019 07:07 ص
رئيس الصين يؤكد خلال لقائه جوتيريس دعم بلاده التعددية شى جين بينج الرئيس الصينى
بكين أ ش أ
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أكد الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم السبت، أن بلاده تدعم بقوة التعددية والنظام الدولى القائم على القانون، وتعزز بناء مجتمع ذى مصير مشترك للبشرية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصينى مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس على هامش حضوره الدورة الثانية من منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى فى العاصمة (بكين).

وقال بينج إنه كلما زاد الوضع تعقيدا وقسوة، زادت أهمية إظهار سلطة الأمم المتحدة ودورها، مشيرا إلى أن الصين ستواصل دعم الأمم المتحدة.

وأضاف بينج أن الشعب الصينى لن يكتفى بالسعى لحياة كريمة لنفسه فقط، ولكنه يعمل أيضا من أجل المصالح المشتركة وتناغم العالم، لافتا إلى أن مبادرة "الحزام والطريق" تجسد فكرة المنفعة المتبادلة وتتوافق مع مفهوم التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتابع بينج أن الأمم المتحدة شريك مهم فى تعزيز مبادرة الحزام والطريق، وأن الصين مستعدة للعمل معها لدفع المبادرة بشكل شامل، وتحقيق المنافع المشتركة من خلال المشاورات المكثفة والإسهام المشترك.

ومن جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إن خطاب الرئيس الصينى فى منتدى الحزام والطريق يشرح العلاقات المتبادلة بين مبادرة الحزام والطريق وأجندة التنمية العالمية، مشيدا بالإجراءات الصينية الرئيسية لدفع الإصلاح والانفتاح.

وأضاف جوتيريس أن الصين تدعم بقوة التعددية وتحمى الإنصاف والعدالة وكذلك أغراض ومباديء ميثاق الأمم المتحدة، وأن الصين تلعب دورا مهما فى استقرار العالم وجلب اليقين والثقة والأمل للعالم.

وأوضح أنه يدعو دول العالم إلى استغلال الفرص التى توفرها مبادرة الحزام والطريق، وتحقيق نتائج مربحة للجميع، لافتا إلى أن التاريخ سيثبت أن التنمية الصينية ليست فقط توجها تاريخيا لا يقاوم، ولكنها أيضا إسهام كبير للتقدم الإنساني.

 


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